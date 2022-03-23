Происшествия 23.03.2022 в 15:05

В Улан-Удэ пассажир едва не задушил женщину-таксиста

Когда женщина потеряла сознание, парень похитил из автомобиля сумку и скрылся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пассажир едва не задушил женщину-таксиста
Днем 21 марта в полицию Тарбагатайского района поступило заявление о разбойном нападении от 36-летней жительницы Улан-Удэ, подрабатывающей частным извозом. Женщина рассказала, что около четырех часов ночи по заявке забрала у питейного заведения в Октябрьском районе четверых молодых людей. Посетителей бара необходимо было доставить в поселок Николаевский.

В поселке трое парней вышли по указанным адресам, после чего четвертый пассажир, до этого момента спавший на заднем сиденье, накинул ей на шею петлю.

Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила пропажу из автомобиля дамской сумки с личными документами и деньгами в сумме 5,5 тысяч рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Вечером следующего дня ими был установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый 20-летний житель поселка Николаевский. Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что похищенные деньги потратил на покупку спиртного, а от сумки с документами избавился. Нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.



Фото и видео: МВД Бурятии
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