В Улан-Удэ суд проявил небывалый гуманизм к серийному преступнику

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в трех угонах автомобилей. Мужчину признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.Прокуратура с таким приговором не согласилась и обжаловала его.«Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе имел непогашенную судимость за совершение 11 эпизодов угона автотранспорта. Учитывая личность преступника, обстоятельства совершенных им преступлений, прокурор не согласился с приговором в части условного осуждения, посчитав наказание чрезмерно мягким», - пояснили свою позицию в надзорном ведомстве.Верховный суд Бурятии доводы прокурора признал обоснованными. По итогам рассмотрения жалобы условное наказание угонщику заменено на реальное лишение свободы в колонии общего режима.Фото: pixabay.com