Происшествия 24.03.2022 в 08:37

В Улан-Удэ суд проявил небывалый гуманизм к серийному преступнику

За три угона рецидивисту дали условный срок
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд проявил небывалый гуманизм к серийному преступнику
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в трех угонах автомобилей. Мужчину признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

Прокуратура с таким приговором не согласилась и обжаловала его.

«Подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе имел непогашенную судимость за совершение 11 эпизодов угона автотранспорта. Учитывая личность преступника, обстоятельства совершенных им преступлений, прокурор не согласился с приговором в части условного осуждения, посчитав наказание чрезмерно мягким», - пояснили свою позицию в надзорном ведомстве.

Верховный суд Бурятии доводы прокурора признал обоснованными. По итогам рассмотрения жалобы условное наказание угонщику заменено на реальное лишение свободы в колонии общего режима.

Фото: pixabay.com
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