Происшествия 24.03.2022 в 09:49

В Бурятии молодые сельчане по-крупному обворовали организацию

Трое воров уже задержаны, четвертого еще ищут
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодые сельчане по-крупному обворовали организацию
МВД Бурятии расследует уголовное дело по факту кражи имущества из помещения организации в селе Кудара. Ущерб оценен в 433 тысячи рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, хищение в середине декабря 2021 года совершили четверо молодых людей в возрасте 19 лет из сел Кудара и Степной Дворец. Совершить преступление предложил один из участников компании, чтобы получить деньги к предстоящим новогодним праздникам. К слову, ранее он уже получил условный срок за кражу из той же организации, другие молодые люди также привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

«На автомашине злоумышленники приехали к месту назначения, после чего «инициатор замысла», разбив окно, проник в помещение и похитил строительные инструменты, рации, компьютерную технику, спальники и палатку. Ожидавшие его на улице приятели помогли погрузить похищенное в багажник автомобиля. Вещи подозреваемые вывезли в Степной дворец, где спрятали в заброшенном доме. По предварительной информации, впоследствии их продал инициатор преступления, часть вырученных денег он передал подельникам», - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время трое участников кражи задержаны, розыск еще одного подозреваемого продолжается.

Фото: pixabay.com
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