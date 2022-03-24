В Улан-Удэ водитель переломал ребра пешеходу

Очередной наезд на пешехода произошел вечером 23 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» на ул. Иволгинской при повороте направо на ул. Степная протока сбил 60-летнего мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавший с множественными переломами ребер доставлен в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии