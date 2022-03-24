Происшествия 24.03.2022 в 10:06
В Улан-Удэ водитель переломал ребра пешеходу
Наезд произошел на пешеходном переходе
Текст: Константин Воронов
Очередной наезд на пешехода произошел вечером 23 марта в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» на ул. Иволгинской при повороте направо на ул. Степная протока сбил 60-летнего мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавший с множественными переломами ребер доставлен в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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