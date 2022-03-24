В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину

В Улан-Удэ полиция разыскивает 34-летнюю улан-удэнку Викторию Разуваеву. Вечером 24 февраля женщина ушла из дома по ул. Крылова и до настоящего времени не вернулась. Заявление в полицию о пропаже женщины поступило 19 марта от родственницы.Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы черные, глаза карие.Особые приметы: на плече левой руки имеется татуировка в виде узора.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-056-68-98, 8-964-406-96-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).