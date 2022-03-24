Происшествия 24.03.2022 в 11:56

В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину

Горожанка ушла из дома 24 февраля и не вернулась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину
В Улан-Удэ полиция разыскивает 34-летнюю улан-удэнку Викторию Разуваеву. Вечером 24 февраля женщина ушла из дома по ул. Крылова и до настоящего времени не вернулась. Заявление в полицию о пропаже женщины поступило 19 марта от родственницы.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: на плече левой руки имеется татуировка в виде узора.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-056-68-98, 8-964-406-96-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).

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