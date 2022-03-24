Житель Улан-Удэ жестоко избил собутыльника из-за подозрения в краже

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как рассказали в следственном ведомстве, в конце прошлого лета обвиняемый в течение недели проживал в квартире на улице Московская в Улан-Удэ у приятеля. С ним в компании разных мужчина употреблял спиртное. Вечером 29 августа к ним присоединился еще один приятель, к которому чуть позже во время застолья хозяин квартиры стал предъявлять претензии, уличая в краже инструментов.Обвиняемый также вступил в спор с новым собутыльником и после взаимных оскорблений стал избивать его, с силой нанося удары кулаками и локтями по голове и телу. После этого он связал противнику руки и оставил в квартире. Ночью одна из женщин, которая находилась в их компании, тайком освободила потерпевшего и вывела из квартиры. Однако мужчина смог только спуститься на несколько этажей вниз. Утром на лестничной площадке его обнаружили местные жители, которые вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время мужчина скончался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com