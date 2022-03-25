Происшествия 25.03.2022 в 08:19

В Бурятии банда «черных лесорубов» нанесла ущерб на 5,5 млн рублей

Преступную группу сколотил 20-летний житель Заиграевского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии банда «черных лесорубов» нанесла ущерб на 5,5 млн рублей
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, обвиняемых в незаконной рубке леса в крупном и особо крупном размерах.

«Преступную группу в мае 2020 года организовал 20-летний житель Заиграевского района. Он возложил на себя обязанности по общему руководству, снабдил группу бензопилами, автотранспортом, обеспечил вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины. Обещая денежное вознаграждение, злоумышленник вовлек в состав группы двух земляков, которые осуществляли валку, первичную обработку деревьев, а также их транспортировку», - рассказали в прокуратуре.

В декабре 2020 года банда была обезврежена сотрудниками правоохранительных органов. Ущерб от действий «черных лесорубов» оценили в 5,5 млн. рублей. Республиканское агентство лесного хозяйства уже подало иск о взыскании с соучастников преступлений суммы причиненного вреда.

В настоящее время уголовное дело в отношении организатора банды и одного из исполнителей направлено в Заиграевский райсуд республики для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго исполнителя, с которым прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее было направлено в этот же суд для рассмотрения в особом порядке.

Фото: «Номер один»
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черные лесорубы

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