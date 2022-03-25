В Бурятии сельчане устроили небывалый пожар

23 марта в местности «Шара-Яматы» Хоринского района произошло загорание сухой травы на площади около 60 га. Как сообщили в МЧС Бурятии, существовала угроза распространения огня на ближайший населённый пункт Верхние Тальцы.- Благодаря бдительности и оперативной реакции главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества Сергея Кукушкина и главы поселения «Верхнеталецкое» Юрия Филиппова угроза перехода пожара ликвидирована. Виновниками загорания оказались двое жителей села Верхние Тальцы, которые решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. Данные лица сознались в содеянном, принимали активное участие в ликвидации возникшей угрозы. В отношении них возбуждено административное производство, - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии