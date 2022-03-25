Происшествия 25.03.2022 в 08:42
В Бурятии сельчане устроили небывалый пожар
Трава горела на площади 60 гектар, огонь едва не перекинулся на село
Текст: Константин Воронов
23 марта в местности «Шара-Яматы» Хоринского района произошло загорание сухой травы на площади около 60 га. Как сообщили в МЧС Бурятии, существовала угроза распространения огня на ближайший населённый пункт Верхние Тальцы.
- Благодаря бдительности и оперативной реакции главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества Сергея Кукушкина и главы поселения «Верхнеталецкое» Юрия Филиппова угроза перехода пожара ликвидирована. Виновниками загорания оказались двое жителей села Верхние Тальцы, которые решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. Данные лица сознались в содеянном, принимали активное участие в ликвидации возникшей угрозы. В отношении них возбуждено административное производство, - рассказали в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
- Благодаря бдительности и оперативной реакции главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества Сергея Кукушкина и главы поселения «Верхнеталецкое» Юрия Филиппова угроза перехода пожара ликвидирована. Виновниками загорания оказались двое жителей села Верхние Тальцы, которые решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. Данные лица сознались в содеянном, принимали активное участие в ликвидации возникшей угрозы. В отношении них возбуждено административное производство, - рассказали в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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