Происшествия 25.03.2022 в 08:42

В Бурятии сельчане устроили небывалый пожар

Трава горела на площади 60 гектар, огонь едва не перекинулся на село
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчане устроили небывалый пожар
23 марта в местности «Шара-Яматы» Хоринского района произошло загорание сухой травы на площади около 60 га. Как сообщили в МЧС Бурятии, существовала угроза распространения огня на ближайший населённый пункт Верхние Тальцы.

- Благодаря бдительности и оперативной реакции главного лесничего Верхне-Талецкого лесничества Сергея Кукушкина и главы поселения «Верхнеталецкое» Юрия Филиппова угроза перехода пожара ликвидирована. Виновниками загорания оказались двое жителей села Верхние Тальцы, которые решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. Данные лица сознались в содеянном, принимали активное участие в ликвидации возникшей угрозы. В отношении них возбуждено административное производство, - рассказали в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

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