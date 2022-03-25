Происшествия 25.03.2022 в 09:06

В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция ведет поиски виновника наезда
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Смертельное ДТП произошло около 5 часов утра в Тарбагатайском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, неустановленный водитель, ехавший со стороны Пестерево в направлении с. Николаевский, сбил 32-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

«В настоящий момент сотрудники полиции ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, скрывшегося с места наезда», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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