В Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Смертельное ДТП произошло около 5 часов утра в Тарбагатайском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, неустановленный водитель, ехавший со стороны Пестерево в направлении с. Николаевский, сбил 32-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся.«В настоящий момент сотрудники полиции ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, скрывшегося с места наезда», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии