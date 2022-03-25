Происшествия 25.03.2022 в 10:05

В Бурятии сельчанин украл 30 центнеров сена, чтобы кормить свой скот

«Бесхозное» сено мужчина приметил на поле
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин украл 30 центнеров сена, чтобы кормить свой скот
Полиция Закаменского района возбудила уголовное дело по факту кражи около 30 центнеров сена стоимостью 40 тысяч рублей.

Заявление о краже поступило в полицию от 59-летнего местного жителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 45-летний житель села Цаган-Морин, который держит поголовье крупнорогатого скота.

«В феврале у мужчины закончилось сено, он стал искать способы приобретения корма для животных. Проезжая мимо поля, сельчанин приметил стоящий без охраны стог и запланировал похитить его. Позже он вернулся на поле на тракторе со специальным самодельным прицепом-санями для перевозки сена, загрузил стог и увез к себе в ограду», - рассказали в МВД Бурятии.

В ходе следствия мужчина раскаялся, признал вину и сообщил, что похищенное сено уже скормил животным. Ущерб подозреваемый возместил в полном объёме.

Фото: МВД Бурятии
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