Сбежавшего из Бурятии пьяного гонщика отыскали в Красноярске

«Железнодорожный районный суд признал Алексея Самсонова виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок два года и шесть месяцев» - сообщила нашему изданию помощник прокурора Железнодорожного района Саяна Батлаева.



29-летний улан-удэнец Алексей Самсонов трижды привлекался за то, что пьяный за рулем гонял по улицам, за что его лишали прав и назначали наказание в виде условного срока и обязательных работ. Дошло и до того, что мужчина оказался в колонии-поселении. Однако исправляться бурятский шумахер и не думал, и вновь, уже в четвертый раз, он покатил по городу в нетрезвом состоянии за рулем своего AUDI A6.Впервые Алексея Самсонова поймали пьяным за рулем в июне 2017 года. За что суд по соответствующей статье (264.1 УК РФ) присудил ему 180 часов обязательных работ и лишил прав на два года. Однако уже в марте 2018 года улан-удэнца вновь поймали с поличным. На этот раз суд обязал его уже к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2,6 года. Впоследствии наказание в 300 часов обязательных работ ему изменено на лишение свободы сроком на 21 день. Но и это не стало для Алексея поводом, чтобы отказаться от пьяной езды. Он попался и в третий раз. И отбывал наказание уже в колонии-поселении. Суд ему назначил год, но он вышел досрочно, на три месяца раньше.Догадайтесь, что было после отбытия срока? Совершенно верно. Уже 16 апреля 2018 года Самсонова снова поймали пьяным за рулем. Как сказано в приговоре Железнодорожного суда города Улан-Удэ, в неустановленное время 8 августа Самсонов в изрядном подпитии снова сел за руль своего Audi A6 и колесил по улицам Улан-Удэ. Около 18 часов на проспекте Автомобилистов его задержали сотрудники ДПС. Причем не без сложностей. Водителя, не остановившегося на жезл сотрудника, пришлось догонять.Как впоследствии расскажет на суде сам виновник погони, он видел и сигнал об остановке жезлом, и самого сотрудника, но останавливаться не захотел, потому что был пьян. Вместо этого съехал на второстепенную дорогу и в районе таксопарка угодил в небольшое ДТП. Но поехал дальше. Завернув за базу «Снежного барса», он вышел из машины и сел возле забора. Где его и настигли сотрудники ДПС.Попав в автомобиль к сотрудникам, Самсонов слезно просил его не оформлять, ибо уже раньше попадался пьяным за рулем. Но инспекторы не только оформили шумахера, как положено, но и направили водителя на медицинское освидетельствование, так как при общении с мужчиной ощущался запах перегара, также наблюдались неустойчивая поза и измененный цвет лица. От медосвидетельствования Самсонов категорически отказался, что по закону фактически приравнивается к состоянию опьянения в момент управления автомобилем. Все происходящее в тот вечер было записано на видео, позже также приобщенное к делу.Во время суда, где рассматривалось уже четвертое по счету аналогичное дело, Алексей вину признал полностью. Сказал, что якобы он выпил пиво после обеда, никуда ехать не собирался. Но потом ему позвонила сожительница, попросила забрать ее с работы. По версии Алексея, он якобы не стал ей говорить о том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, «чтобы не было скандала». И, так как «чувствовал себя адекватно», поехал за сожительницей.Также подсудимый рассказал, что находится в разводе. С ребенком от первой жены, 2015 года рождения, общается, помогает финансово. Сейчас живет в гражданском браке со второй женой и воспитывает ее ребенка. Алексей подчеркнул, что на момент его задержания она была беременна.На суде в поддержку сына выступила его мать. Она характеризовала Алексея как «доброго, трудолюбивого, честного». Рассказала, что тот окончил лесопромышленный колледж и техникум. По ее словам, во время проживания у мамы «все хозяйство было на нем».В качестве смягчающих обстоятельств ему зачтено полное признание вины, дача показаний подсудимым, его расшатанное здоровье, а также раскаяние в содеянном и наличие двоих малолетних детей и сожительницы на иждивении. Хорошую характеристику по месту прохождения службы дали и бывшие сослуживцы.Кроме того, Алексей гордо поведал, что дважды награжден дипломами первой степени на чемпионатах по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах.Однако действительно ли раскаялся подсудимый, стало понятно чуть позже, когда Алексей вдруг… пропал. Самсонов просто решил скрыться от суда и наказания, уехав жить в другой город. После чего его объявили в федеральный розыск с изменением меры пресечения в виде заключения под стражу.Нашли беглеца через год в Красноярске. Где автолихач проживал со своей сожительницей, работал в автосервисе автомехаником. Однако правоохранительные органы его нашли и задержали, после чего этапировали в Улан-Удэ.Суд, «с учетом характера преступлений, их повышенной опасности, личности подсудимого, для достижений целей исправления последнего считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы».Возникает вопрос, сколько раз на самом деле бывший гонщик садился за руль в невменяемом состоянии? Ведь всем очевидно, что вряд ли это были лишь те четыре пресловутых факта официально доказанных нарушений, когда его ловили на дороге сотрудники ДПС. А значит, сколько автомобилистов или прохожих подвергались опасности во время гонок бурятского шумахера, остается только догадываться. Ведь только чудом никто не пострадал. Исправит ли на этот раз его реальный тюремный срок, а также лишение прав на длительный срок? Пока это вопрос открытый.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Ольга Лазарева, «Номер один».