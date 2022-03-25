В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщин, отлавливающих безнадзорных собак

Все произошло в районе кладбища мкрн. Горький. Во время отлова к девушкам подбежал мужчина и стал требовать отпустить собак.











- Мы проводили отлов в 102 микрорайоне. Когда уже собирались грузить отловленных животных в машину, проходивший мимо мужчина накинулся на клетку и стал требовать выпустить собак. Мы попросили его предоставить документы на собаку, либо дождаться сотрудников администрации и полиции. На что он стал требовать отпустить хотя бы одну собаку, достал нож, стал угрожать и нападать. После непродолжительной борьбы мы решили отдать собаку мужчине, чтобы конфликт не перерос в более серьёзные последствия, и вызвали полицию - рассказала сотрудник группы отлова Татьяна.











В результате нападения у одной из пострадавших порезы на руке. От более серьезных травм девушек спасла теплая одежда.







- Здесь расположено кладбище, там живет стая, ее привлекает наличие кормовой базы. Наши специалисты регулярно выезжают в эту местность и, к сожалению, собак поймать там сложно, они убегают вглубь кладбища. Отловщики не успевают отследить их - там могилы расположены очень плотно, во многих местах вообще нет проходов. В этот раз на защиту животных встал неизвестный мужчина. В настоящий момент он задержан сотрудниками полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.





По сообщению подрядной организации по отлову безнадзорных животных, это уже не первое нападение.



- Очень часто нашим сотрудникам мешают проводить отлов, говорят, что это их собаки, требуют отпустить, угрожают. Этот же мужчина в декабре угрожал другой группе отлова в мкрн. Горького, - рассказала директор службы отлова «ИП Жихарева» Элмира Джабраиловна.







23 марта в 102-м микрорайоне Улан-Удэ произошел криминальный инцидент. Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации города, на девушек из группы отлова бродячих собак, которые приехали на вызов по заявке, напал мужчина с ножом.В Комитете городского хозяйства сообщают, что 102-й микрорайон проблемный с точки зрения бродячих животных.Как отметили в КГХ, согласно правил выгула домашних животных в Бурятии выводить собаку на прогулку нужно на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон.Фото и видео: КГХ