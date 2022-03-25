В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину

В Улан-Удэ полицейские нашли 34-летнюю горожанку, которая вечером 24 февраля ушла из дома по ул. Крылова и не вернулась.После размещения ориентировки полицейским поступил звонок от женщины, которая сообщила о предполагаемом месте нахождения разыскиваемой. При проверке поступившей информации оперативники обнаружили пропавшую горожанку у знакомого. С ней все в порядке.