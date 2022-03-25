Происшествия 25.03.2022 в 12:32

В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину

Горожанка находилась у знакомого, с ней все в порядке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину
В Улан-Удэ полицейские нашли 34-летнюю горожанку, которая вечером 24 февраля ушла из дома по ул. Крылова и не вернулась.

После размещения ориентировки полицейским поступил звонок от женщины, которая сообщила о предполагаемом месте нахождения разыскиваемой. При проверке поступившей информации оперативники обнаружили пропавшую горожанку у знакомого. С ней все в порядке.
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ЗУРХАЙ
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