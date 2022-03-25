Происшествия 25.03.2022 в 15:07

В Улан-Удэ пьяный парень из-за нелепой ошибки забил бруском двух мужчин

Один умер на месте, за жизнь второго борются врачи
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный парень из-за нелепой ошибки забил бруском двух мужчин
Ночью 24 марта в одном из домов на территории садового товарищества «Строитель» в Улан-Удэ было обнаружено тело 35-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. Также на месте происшествия находился еще один мужчина со схожими телесными повреждениями. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 23-летнего молодого человека, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 24 марта обвиняемый употреблял спиртные напитки с супругой в гостях у ее друзей, с которыми он до этого не был знаком. Во время застолья из-за нелепого случая, связанного с тем, что пьяный молодой человек перепутал новых знакомых, у него произошла ссора с одним из них. Вместе они вышли на улицу, где молодой человек повалил противника на землю и стал избивать. На выручку мужчине из дома поспешил приятель. Обвиняемый, переключившись на нового противника, также повалил его на землю и стал бить кулаками по лицу. Затем он схватил деревянный брусок и с силой нанес им удары обоим мужчинам по голове. Один из потерпевших от полученных повреждений скончался на месте. Второй выжил, сейчас ему оказывают необходимую врачебную помощь.

После расправы обвиняемый забрал жену и уехал домой, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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с 23 по 29 марта

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