Происшествия 25.03.2022 в 15:28

Беглый преступник из Бурятии прятался в собачьем приюте

Полиция республики отчиталась об итогах операции «Розыск»
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Текст: Константин Воронов
Беглый преступник из Бурятии прятался в собачьем приюте
В МВД Бурятии подвели итоги первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В его ходе задержан 21 разыскиваемый, включая двоих пропавших лиц. 5 фигурантов задержаны за совершение тяжких преступлений.

Так, в Иркутской области оперативники уголовного розыска МВД Бурятии при поддержке местных коллег задержали 39-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. В январе прошлого года в селе Тунка он на почве конфликта нанес ножевое ранение местному жителю, который позже умер. В ходе расследования злоумышленник скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Полицейскими установлено его местонахождение в Иркутске на съемной квартире.

Также в соседнем регионе задержан 35-летний житель Прибайкальского района. В конце 2019 года он похитил имущество из дома дальней родственницы. После окончания расследования и направления уголовного дела в суд мужчина скрылся.

«Разыскиваемый задержан в поселке Карлук Иркутской области, где проживал на территории питомника для бездомных животных и занимался отловом бездомных собак. В республику он возвращаться не планировал, чтобы избежать уголовной ответственности», - рассказали в МВД Бурятии.

В Сочи оперативники уголовного розыска регионального МВД задержали подозреваемого в квартирной краже в Улан-Удэ. За аналогичное преступление в Чите задержана скрывшаяся от суда гражданка.

Кроме того, на одной из ферм Селенгинского района задержан 20-летний житель села Оронгой. В октябре прошлого года полицейские обнаружили в ограде его дома 3,5 килограмма марихуаны и 21 грамм гашишного масла. Молодой человек после допроса и дачи признательных показаний скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Фото: МВД Бурятии
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