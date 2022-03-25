Происшествия 25.03.2022 в 17:19

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину

С 22 марта она не выходит на связь с родственниками
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю горожанку Ирину Бороздину, ушедшую из дома на улице Мокрова. С 22 марта она не выходит на связь с родственниками.

Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, глаза карие, волосы светло-русые.

Во что одета, не установлено.

При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-96-02, 8 (914) 056-68-98, 8 (908) 595-85-92 или 102 (112).

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