В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю горожанку Ирину Бороздину, ушедшую из дома на улице Мокрова. С 22 марта она не выходит на связь с родственниками.Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, глаза карие, волосы светло-русые.Во что одета, не установлено.При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-96-02, 8 (914) 056-68-98, 8 (908) 595-85-92 или 102 (112).