Происшествия 25.03.2022 в 19:41

Суд в Бурятии выступил против вора, перебившего номер кузова украденной «Тойоты»

Владелец авто требовал компенсации
A- A+
Текст: Номер один
Суд в Бурятии выступил против вора, перебившего номер кузова украденной «Тойоты»
Районный суд в Бурятии завершил рассмотрение иска владельца «Тойоты Короллы Спасио» к наглому автовору, который посягнул на его транспортное средство.

Юридический «батл» разворачивался по двум направлениям. По уголовному и по гражданскому.

В рамках уголовного процесса был рассмотрен факт незаконного завладения преступником автомобилем. После угона машины, злоумышленник к тому же подделал идентификационный номер кузова – с целью дальнейшей продажи «Тойоты». Его признали виновным по двум статьям УК РФ и приговорили к условному сроку.

В ходе уголовного разбирательства факт подделки номера кузова был доказан. Это подтвердил в зале суда эксперт. Когда машина вернулась к своему настоящему владельцу, тому пришлось решать проблему с документами, с официальным учетом автомобиля. 

Для устранения недостатков, гражданин сделал дополнительную маркировку транспортного средства, что обошлось в 18000 руб. Работа была сделана в г. Ангарске Иркутской области. 

С учетом сопутствующих расходов, которые владелец авто понес при решении проблем с кузовом, он потребовал взыскать с вора почти 40 тыс. рублей материального ущерба, а также компенсировать моральный вред – 100 тыс. рублей.

Истцу сопутствовал половинчатый успех. Материальные требования суд удовлетворил. А вот в компенсации морального вреда гражданину было отказано. Приговор пока не вступил в силу, так что у обеих сторон есть шанс подать апелляционную жалобу. 

Теги
происшествия

Все новости

Суд в Бурятии выступил против вора, перебившего номер кузова украденной «Тойоты»
25.03.2022 в 19:41
В Улан-Удэ рост цен на квартиры обогнал даже Москву и Санкт-Петербург
25.03.2022 в 19:11
В Бурятии завтра отметят Навруз
25.03.2022 в 17:45
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину
25.03.2022 в 17:19
Жительница Бурятии отдала дочери свою почку
25.03.2022 в 17:09
Маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» будет расширяться
25.03.2022 в 16:29
Беглый преступник из Бурятии прятался в собачьем приюте
25.03.2022 в 15:28
В Улан-Удэ введут квоты на выбросы загрязняющих веществ в воздух
25.03.2022 в 15:26
В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321
25.03.2022 в 15:09
В Улан-Удэ пьяный парень из-за нелепой ошибки забил бруском двух мужчин
25.03.2022 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину
С 22 марта она не выходит на связь с родственниками
25.03.2022 в 17:19
Беглый преступник из Бурятии прятался в собачьем приюте
Полиция республики отчиталась об итогах операции «Розыск»
25.03.2022 в 15:28
В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321
Из-за отказа работы левого двигателя лайнер вынужденно сел в столице Приангарья
25.03.2022 в 15:09
В Улан-Удэ пьяный парень из-за нелепой ошибки забил бруском двух мужчин
Один умер на месте, за жизнь второго борются врачи
25.03.2022 в 15:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru