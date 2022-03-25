Суд в Бурятии выступил против вора, перебившего номер кузова украденной «Тойоты»

Районный суд в Бурятии завершил рассмотрение иска владельца «Тойоты Короллы Спасио» к наглому автовору, который посягнул на его транспортное средство.Юридический «батл» разворачивался по двум направлениям. По уголовному и по гражданскому.В рамках уголовного процесса был рассмотрен факт незаконного завладения преступником автомобилем. После угона машины, злоумышленник к тому же подделал идентификационный номер кузова – с целью дальнейшей продажи «Тойоты». Его признали виновным по двум статьям УК РФ и приговорили к условному сроку.В ходе уголовного разбирательства факт подделки номера кузова был доказан. Это подтвердил в зале суда эксперт. Когда машина вернулась к своему настоящему владельцу, тому пришлось решать проблему с документами, с официальным учетом автомобиля.Для устранения недостатков, гражданин сделал дополнительную маркировку транспортного средства, что обошлось в 18000 руб. Работа была сделана в г. Ангарске Иркутской области.С учетом сопутствующих расходов, которые владелец авто понес при решении проблем с кузовом, он потребовал взыскать с вора почти 40 тыс. рублей материального ущерба, а также компенсировать моральный вред – 100 тыс. рублей.Истцу сопутствовал половинчатый успех. Материальные требования суд удовлетворил. А вот в компенсации морального вреда гражданину было отказано. Приговор пока не вступил в силу, так что у обеих сторон есть шанс подать апелляционную жалобу.