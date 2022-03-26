Происшествия 26.03.2022 в 11:06
Экс-председателю БайкалБанка скостили срок
Правда, всего на два месяца
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии изменил приговор в отношении осужденного за мошенничество экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова. Согласно вердикту суда, бывший банкир проведет в колонии 4 года 10 месяцев вместо 5 лет, полученных ранее по приговору Железнодорожного райсуда Улан-Удэ. Это решение принято в связи с болезненным состоянием здоровья осужденного, которое признано смягчающим обстоятельством, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Напомним, районный суд признал Вадима Егорова виновным в том, что в июне 2015 года, используя свои служебные полномочия, он распорядился золотом, размещенным на обезличенном металлическом счете бывшего депутата Народного Хурала и бывшего же первого зампреда правительства Бурятии Владимира Гейдебрехта. Без согласия последнего 78 кг драгоценного металла были конвертированы в денежные средства, переведены на счет коммерческой организации и впоследствии направлены на улучшение нормативных показателей банка. Ущерб составил 162 млн рублей.
Приговор райсуда обжаловали сам Вадим Егоров, его защитник, а также представитель потерпевшего. Тогда юристы Владимира Гейдебрехта сообщили, что считают приговор слишком мягким. В то же время прозвучало, что Вадим Егоров «уже достаточно в возрасте, и для него пять лет даже общего режима – это достаточно тяжёлое испытание».
Фото: russianstock.ru
Напомним, районный суд признал Вадима Егорова виновным в том, что в июне 2015 года, используя свои служебные полномочия, он распорядился золотом, размещенным на обезличенном металлическом счете бывшего депутата Народного Хурала и бывшего же первого зампреда правительства Бурятии Владимира Гейдебрехта. Без согласия последнего 78 кг драгоценного металла были конвертированы в денежные средства, переведены на счет коммерческой организации и впоследствии направлены на улучшение нормативных показателей банка. Ущерб составил 162 млн рублей.
Приговор райсуда обжаловали сам Вадим Егоров, его защитник, а также представитель потерпевшего. Тогда юристы Владимира Гейдебрехта сообщили, что считают приговор слишком мягким. В то же время прозвучало, что Вадим Егоров «уже достаточно в возрасте, и для него пять лет даже общего режима – это достаточно тяжёлое испытание».
Фото: russianstock.ru
Тегибайкалбанк мошенничество