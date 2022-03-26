Происшествия 26.03.2022 в 11:06

Экс-председателю БайкалБанка скостили срок

Правда, всего на два месяца
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Текст: Константин Воронов
Экс-председателю БайкалБанка скостили срок
Верховный суд Бурятии изменил приговор в отношении осужденного за мошенничество экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова. Согласно вердикту суда, бывший банкир проведет в колонии 4 года 10 месяцев вместо 5 лет, полученных ранее по приговору Железнодорожного райсуда Улан-Удэ. Это решение принято в связи с болезненным состоянием здоровья осужденного, которое признано смягчающим обстоятельством, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, районный суд признал Вадима Егорова виновным в том, что в июне 2015 года, используя свои служебные полномочия, он распорядился золотом, размещенным на обезличенном металлическом счете бывшего депутата Народного Хурала и бывшего же первого зампреда правительства Бурятии Владимира Гейдебрехта. Без согласия последнего 78 кг драгоценного металла были конвертированы в денежные средства, переведены на счет коммерческой организации и впоследствии направлены на улучшение нормативных показателей банка. Ущерб составил 162 млн рублей.

Приговор райсуда обжаловали сам Вадим Егоров, его защитник, а также представитель потерпевшего. Тогда юристы Владимира Гейдебрехта сообщили, что считают приговор слишком мягким. В то же время прозвучало, что Вадим Егоров «уже достаточно в возрасте, и для него пять лет даже общего режима – это достаточно тяжёлое испытание».

Фото: russianstock.ru
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