Происшествия 26.03.2022 в 14:22

В Улан-Удэ бизнесмен похитил 19 млн рублей при строительстве объекта Минобороны

Предприниматель едва не получил «условку», но приговор пересмотрели
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бизнесмен похитил 19 млн рублей при строительстве объекта Минобороны
В Улан-Удэ суд поставил точку в деле бизнесмена Сергея Власова, обвиняемого в хищении денег при строительстве объекта Минобороны.

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, г-н Власов являлся гендиректором компании, заключившей контракт с Министерством обороны РФ на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте. Его стоимость составила 1,3 млрд рублей.

«Достоверно зная, что поступившие на счет компании деньги имеют целевое назначение, он производил отчуждение вверенных ему денежных средств путем их перевода другим лицам, а также предоставил ложные сведения о стоимости выполненных работ по договору, тем самым присвоив и растратив свыше 19 миллионов рублей», - сообщили в суде.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал бизнесмена виновным в особо крупном хищении и приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор не устроил ни одну из сторон процесса. Его обжаловали как осужденный, так и гособвинитель, и потерпевшая сторона.

«Изучив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция Верховного суда РБ признала верной квалификацию действий Власова по инкриминируемым ему преступлениям. При этом исключила из приговора решение о применении в отношении Власова условного осуждения, назначив последнему реальное отбывание наказание в исправительной колонии общего режима» - сообщает пресс-служба суда,

После оглашения вердикта приговор вступил в законную силу. Бизнесмена взяли под стражу прямо в зале суда.

Фото: «Номер один»
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