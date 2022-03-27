Происшествия 27.03.2022 в 10:51

В Бурятии матери Никиты Кобелева присудили еще 1 млн рублей

Верховный суд Республики Бурятия изменил решение суда первой инстанции
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии матери Никиты Кобелева присудили еще 1 млн рублей
Верховный суд Республики Бурятия изменил решение суда первой инстанции, рассмотревшего иск матери подростка, который погиб во время задержания в 2016 году, и присудил ей еще 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат женщины Марат Аманлиев.

«Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Бурятия согласилась с нашими доводами и увеличила частично компенсацию до 2 млн рублей»

- сказал защитник изданию.

Иск о возмещении морального вреда был принят к производству прошлым летом Тверским районным судом Москвы, который позже отправил его для дальнейшего рассмотрения в Улан-Удэ. Изначально в иске содержались требования выплатить 150 млн рублей компенсации, а также принести извинения матери погибшего. По словам ее адвоката, привлеченные к судебному разбирательству эксперты из общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" указали, что сумма компенсации в иске должна составлять 16 млн рублей.

30 сентября Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск и присудил матери подростка 1 млн рублей. Письменные извинения за подписью замначальника МВД РФ по Улан-Удэ Баира Галданова были получены матерью подростка по почте во время рассмотрения иска в суде. 
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По данным следствия, в приемное отделение республиканской клинической больницы в Улан-Удэ сотрудниками полиции было доставлено тело подростка 1998 года рождения, который умер, захлебнувшись рвотными массами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В следственном управлении СК РФ по Бурятии сообщали, что на теле молодого человека были обнаружены повреждения.

Обвиняемыми стали пятеро полицейских, которые занимали разные должности. Все они уволены из органов внутренних дел. По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года они задержали 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого, после чего их избили, а на следующий день доставили тело несовершеннолетнего в больницу. В середине ноября 2019 года Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор полицейским по делу о превышении должностных полномочий. Они были приговорены к срокам от трех лет условно до восьми лет лишения свободы. В прошлом году приговор вступил в силу.
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