Происшествия 28.03.2022 в 08:18
10 пожарных машин выезжали тушить пожар в БСМП Улан-Удэ
Возгорание произошло в помещении туалета
Текст: Константин Воронов
Днем 27 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.
«В ходе проверки помещения обнаружено загорание на площади 1 кв.м. в помещении туалета на 2-м этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники», - рассказали подробности происшествия в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«В ходе проверки помещения обнаружено загорание на площади 1 кв.м. в помещении туалета на 2-м этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники», - рассказали подробности происшествия в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипожар