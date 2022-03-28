Происшествия 28.03.2022 в 08:18

10 пожарных машин выезжали тушить пожар в БСМП Улан-Удэ

Возгорание произошло в помещении туалета
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Текст: Константин Воронов
10 пожарных машин выезжали тушить пожар в БСМП Улан-Удэ
Днем 27 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

«В ходе проверки помещения обнаружено загорание на площади 1 кв.м. в помещении туалета на 2-м этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники», - рассказали подробности происшествия в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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