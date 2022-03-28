10 пожарных машин выезжали тушить пожар в БСМП Улан-Удэ

Днем 27 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о задымлении в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.«В ходе проверки помещения обнаружено загорание на площади 1 кв.м. в помещении туалета на 2-м этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники», - рассказали подробности происшествия в МЧС.Фото: МЧС Бурятии