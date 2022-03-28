В Бурятии пьяные кижингинцы удивили сотрудников ГИБДД

Два схожих ДТП произошли в минувшие выходные в селе Кижинга. В обоих случаях их виновниками стали пьяные водители.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в субботу около 5 часов утра 31-летний пьяный водитель автомобиля «УАЗ Патриот» на ул. Калинина совершил наезд на бугор. В результате столкновения мужчина получил травмы.Вчера ночью схожая авария случилась на ул. Полевая. 32-летняя пьяная женщина за рулем «Тойоты Гая» наехала на лежавшую около дома кучу горбыля, в результате автомобиль перевернулся. Женщина получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии