Происшествия 28.03.2022 в 14:35

Вооруженный ножом житель Бурятии напал на офис микрозаймов

Злоумышленник связал сотрудницу и похитил наличность
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Текст: Константин Воронов
Вооруженный ножом житель Бурятии напал на офис микрозаймов
В Бурятии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на микрокредитную организацию в Селенгинске.

Как сообщили в МВД Бурятии, преступление произошло вечером 17 февраля перед закрытием точки микрозайма. Злоумышленник, чье лицо было скрыто шапкой и медицинской маской, зашел в помещение и, дождавшись, пока все клиенты выйдут, выхватил нож. Угрожая расправой, он завел девушку-консультанта в подсобку, где связал ей руки. Затем подозреваемый забрал из сейфа и шкафчика стола деньги в общей сумме 23,5 тысяч рублей, а также телефон сотрудницы, чтобы та не смогла позвонить в полицию, после чего скрылся.

Освободившись, девушка-консультант проинформировала о происшедшем работодателя, а тот позвонил в полицию.

«Злоумышленник – 25-летний местный житель. Работает вахтовым методом, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свою вину он признал. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под домашний арест», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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