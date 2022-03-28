Вооруженный ножом житель Бурятии напал на офис микрозаймов

В Бурятии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на микрокредитную организацию в Селенгинске.Как сообщили в МВД Бурятии, преступление произошло вечером 17 февраля перед закрытием точки микрозайма. Злоумышленник, чье лицо было скрыто шапкой и медицинской маской, зашел в помещение и, дождавшись, пока все клиенты выйдут, выхватил нож. Угрожая расправой, он завел девушку-консультанта в подсобку, где связал ей руки. Затем подозреваемый забрал из сейфа и шкафчика стола деньги в общей сумме 23,5 тысяч рублей, а также телефон сотрудницы, чтобы та не смогла позвонить в полицию, после чего скрылся.Освободившись, девушка-консультант проинформировала о происшедшем работодателя, а тот позвонил в полицию.«Злоумышленник – 25-летний местный житель. Работает вахтовым методом, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свою вину он признал. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под домашний арест», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com