В Улан-Удэ задержали грабителя

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в грабеже, который с применением насилия заставил 27-летнего парня перечислить ему 50 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, преступление было совершено еще в июле прошлого года. Однако заявление о преступлении потерпевший написал лишь 4 марта.«28-летний злоумышленник на берегу реки Уда с применением насилия требовал у потерпевшего передачи ему крупной суммы денег. Пока двое других молодых людей находились на улице, он в автомашине наносил парню побои. После чего, выхватив из рук молодого человека телефон и обнаружив на счете 130 тысяч рублей, потребовал перевести ему 50 тысяч рублей», - сообщили в полиции.Задержанный ранее уже дважды отбывал наказание в колонии – за преступление против жизни и здоровья и вымогательство. Нигде не работает. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com