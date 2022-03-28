В Улан-Удэ пропавшая женщина сама вернулась домой

В Улан-Удэ найдена разыскиваемая 36-летняя горожанка, ушедшая из дома на улице Мокрова. С 22 марта она не выходила на связь с родственниками.«Днем 26 марта улан-удэнка самостоятельно вернулась домой, объяснив своё длительное отсутствие отдыхом с друзьями в одном из районов республики. С ней всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.