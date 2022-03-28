В Улан-Удэ прикурившие от Вечного огня девушки могут получить до 3 лет колонии



Напомним, сегодня в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестная девушка в парке «Мемориал «Победы» в центре Улан-Удэ прикурила от Вечного огня сигарету. Ее подруга, стоявшая рядом, снимала происходящее на камеру телефона. Действия девушек запечатлел прохожий. По данному факту Следственный комитет незамедлительно начал доследственную проверку , по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения в Улан-Удэ. Подозреваемые уже задержаны.«Совместно с сотрудниками полиции личность девушек уже установлена. С ними в рамках расследования проводятся необходимые процессуальные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств происшествия действиям подростков будет дана объективная правовая оценка», - сообщили в следственном ведомстве.Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Часть третья этой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично».Фото: "Номер один",скриншот видео