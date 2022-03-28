Происшествия 28.03.2022 в 16:45

В Улан-Удэ прикурившие от Вечного огня девушки могут получить до 3 лет колонии

Их привлекают по статье «Реабилитация нацизма»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ прикурившие от Вечного огня девушки могут получить до 3 лет колонии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения в Улан-Удэ. Подозреваемые уже задержаны.

Напомним, сегодня в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестная девушка в парке «Мемориал «Победы» в центре Улан-Удэ прикурила от Вечного огня сигарету. Ее подруга, стоявшая рядом, снимала происходящее на камеру телефона. Действия девушек запечатлел прохожий. По данному факту Следственный комитет незамедлительно начал доследственную проверку, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.


«Совместно с сотрудниками полиции личность девушек уже установлена. С ними в рамках расследования проводятся необходимые процессуальные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств происшествия действиям подростков будет дана объективная правовая оценка», - сообщили в следственном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Часть третья этой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично».

Фото: "Номер один",скриншот видео
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