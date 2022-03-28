Житель Бурятии до смерти забил женщину на глазах ее маленького ребенка

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемом по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве с особой жестокостью.Как сообщили в пресс-службе суда, 9 августа 2021 года пьяный мужчина жестоко избил женщину в присутствии ее малолетнего ребенка, нанеся потерпевшей в общей сложности 29 ударов по голове и телу. Понимая, что жертва может умереть, преступник не предпринял никаких мер, чтобы вызвать скорую. Полицейских вызвал малолетний ребенок женщины. От полученных травм 4 сентября она скончалась в больнице.За день до этого злоумышленник побил и едва не задушил другую женщину, угрожая ей убийством. Кроме того, 7 июля в ходе распития спиртного он избил бывшую сожительницу и похитил у нее 2 тысячи рублей.На суде мужчина отрицал свою вину, однако это ему не помогло.«Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.В итоге по совокупности преступлений подсудимый получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: pixabay.com