Происшествия 28.03.2022 в 16:57

Житель Бурятии до смерти забил женщину на глазах ее маленького ребенка

Жестокий убийца получил 17 лет колонии строгого режима
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии до смерти забил женщину на глазах ее маленького ребенка
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемом по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили в пресс-службе суда, 9 августа 2021 года пьяный мужчина жестоко избил женщину в присутствии ее малолетнего ребенка, нанеся потерпевшей в общей сложности 29 ударов по голове и телу. Понимая, что жертва может умереть, преступник не предпринял никаких мер, чтобы вызвать скорую. Полицейских вызвал малолетний ребенок женщины. От полученных травм 4 сентября она скончалась в больнице.

За день до этого злоумышленник побил и едва не задушил другую женщину, угрожая ей убийством. Кроме того, 7 июля в ходе распития спиртного он избил бывшую сожительницу и похитил у нее 2 тысячи рублей.

На суде мужчина отрицал свою вину, однако это ему не помогло.

«Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

В итоге по совокупности преступлений подсудимый получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: pixabay.com
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