В Бурятии полицейского осудили за избиение пьяного водителя

В селе Багдарин Баунтовского района суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. При задержании он избил водителя микроавтобуса за то, что «тот разозлил его своим поведением».

Обстоятельства дела были следующие. Друзья, предварительно выпив, ночью решили покататься по поселку. В это же время по Багдарину ездил патруль ГИБДД. Сотрудники заметили микроавтобус «Ниссан», который двигался с нарушением правил дорожного движения. ГИБДД-шники включили проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать микроавтобус. По громкой связи нарушителей неоднократно призывали остановиться. Однако нетрезвый водитель продолжал движение, надеясь оторваться от ГИБДД.

Сотрудники преследовали их на своей патрульной машине УАЗ «Патриот». На одной из улиц водитель микроавтобуса заехал в задний двор дома и остановился возле ворот. После того, как автомобиль остановился, с водительского места выскочил молодой парень и начал убегать, а зтем с легкостью перепрыгнул через забор. Полицейский побежал за ним, также перепрыгнул через забор. Сотрудник ГИБДД в свою очередь подбежал к брошенному автомобилю. На левом переднем пассажирском месте сидел еще один молодой парень. Он предложил ему проследовать в патрульный автомобиль, тот согласился.

Между тем, убегающий нетрезвый водитель запнулся и упал. В это время его нагнал полицейский.

«Как только сотрудник к нему подбежал, то сразу нанес ему, лежащему на земле, кулаком удар по затылку. После удара водитель встал на ноги. В руках представителя правоохранительных органов был пистолет. Водитель испугался оружия и рукой отвел пистолет в сторону. Тогда полицейский нанес ему удар кулаком по животу», - отмечается в материалах дела.

Затем, когда задержанный и полицейский выходили из проулка, сотрудник, разозлившись на то, что водитель оказал ему сопротивление, а также, на то, что ему пришлось за ним бежать, и что тот отзывался нелестным образом в адрес МВД, четыре раза ударил его по лицу. «Просто по характеру вспыльчивый и не смог себя контролировать, поэтому разозлившись, нанес ему вышеуказанные удары», - так объяснял в суде полицейский свои действия.

Эти действия и привели сотрудника МВД на скамью подсудимых по ст. 286 УК РФ, п. «а» ч.3 – «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия».

Суд постановил признать полицейского виновным, ему дали условный срок.





Фото "Номер один"