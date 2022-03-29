Жительница Бурятии напала на полицейского

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Окинского района. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.По версии следствия, в феврале 2022 года инспектор по делам несовершеннолетних и представитель комиссии по делам несовершеннолетних пришли в дом жительницы села Саяны с проверкой исполнения родительских обязанностей. Хозяйка дома, проявив агрессию, нанесла сотруднику полиции два удара кулаком в плечо, причинив ей физическую боль.В настоящее время уголовное дело направлено в Тункинский райсуд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»