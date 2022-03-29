В Улан-Удэ потушили два пожара

«Очаг ликвидирован. Огнем уничтожено 1 кв.м. чердачного перекрытия. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», - сообщили в МЧС.





28 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании чердака в доме на улице Широких-Полянского в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из чердачного помещения шел дым. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.Еще один пожар произошел в 110-м микрорайоне. Там возле многоквартирного дома загорелся строительный мусор. Приехавшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв.м. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Фото: МЧС Бурятии