Происшествия 29.03.2022 в 09:41
В Бурятии «Тойота» врезалась в пожарную машину
Водитель иномарки получил травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 10 часов 28 марта в Закаменске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по ул. Седлецкого, не уступил дорогу и совершил столкновение с пожарной машиной.
В результате аварии водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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