В Бурятии «Тойота» врезалась в пожарную машину

ДТП произошло около 10 часов 28 марта в Закаменске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по ул. Седлецкого, не уступил дорогу и совершил столкновение с пожарной машиной.В результате аварии водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии