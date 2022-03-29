Происшествия 29.03.2022 в 09:41

В Бурятии «Тойота» врезалась в пожарную машину

Водитель иномарки получил травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии «Тойота» врезалась в пожарную машину
ДТП произошло около 10 часов 28 марта в Закаменске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по ул. Седлецкого, не уступил дорогу и совершил столкновение с пожарной машиной.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

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