Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

ДТП произошло днем 28 марта на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 20 км от Кяхты. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Субару Импреза» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.В результате аварии женщина-водитель и 39-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии