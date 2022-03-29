Происшествия 29.03.2022 в 10:01
Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
Автомобиль врезался в дорожное ограждение
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 28 марта на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 20 км от Кяхты. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Субару Импреза» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.
В результате аварии женщина-водитель и 39-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии женщина-водитель и 39-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП