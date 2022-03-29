Происшествия 29.03.2022 в 10:01

Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

Автомобиль врезался в дорожное ограждение
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Текст: Константин Воронов
Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
ДТП произошло днем 28 марта на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 20 км от Кяхты. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Субару Импреза» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

В результате аварии женщина-водитель и 39-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

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