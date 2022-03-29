Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца

В Бурятии раскрыто убийство 53-летнего мужчины в садовом товариществе «Восход». По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний ранее судимый молодой человек, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Улан-Удэ и работал на территории пригородного садового товарищества «Восход». Вечером 26 марта на улице он познакомился со случайным прохожим. Они приобрели спиртное и направились к местной жительнице, в доме у которой стали употреблять алкоголь. Во время застолья собутыльники выяснили, что оба ранее сидели в колонии.Дальнейшие разговоры о криминальной среде привели к ссоре, в ходе которой молодой человек напал и стал избивать нового знакомого, а затем повалил на пол, схватил нож и нанес им множество ударов мужчине в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник вынес его тело во двор, спрятал возле хозяйственных построек, забросал мусором, после чего скрылся. Хозяйка дома безразлично отнеслась к преступлению, совершенному в ее присутствии, и не обращалась в правоохранительные органы.Спустя два дня сын покойного мужчины, обеспокоенный его длительным отсутствием, начал поиски. Он встретился с недавним собутыльником отца, увидел на его обуви следы крови, после чего задержал и передал полицейским. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий задержанный показал место, где спрятал тело убитого, а также нож, который использовал в качестве орудия преступления.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии