В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев

В поселке Нижнеангарск на пульт наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании сигнализации с охраняемого дома. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, как из окна кто-то выбросил моток кабеля. Заблокировав дом, сотрудники вневедомственной охраны задержали в помещении злоумышленника.«Задержанным оказался 13-летний подросток – учащийся средней школы. Несовершеннолетний рассказал, что выставил стекло на веранде, проник в дом и успел похитить только моток электрического кабеля длиной около 10 метров», - рассказали в Росгвардии.Подростка передали сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних для принятия правого решения.Фото: Росгвардия Бурятии