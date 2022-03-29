Происшествия 29.03.2022 в 12:30
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
Школьник залез в охраняемый дом, чтобы поживиться
Текст: Константин Воронов
В поселке Нижнеангарск на пульт наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании сигнализации с охраняемого дома. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, как из окна кто-то выбросил моток кабеля. Заблокировав дом, сотрудники вневедомственной охраны задержали в помещении злоумышленника.
«Задержанным оказался 13-летний подросток – учащийся средней школы. Несовершеннолетний рассказал, что выставил стекло на веранде, проник в дом и успел похитить только моток электрического кабеля длиной около 10 метров», - рассказали в Росгвардии.
Подростка передали сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних для принятия правого решения.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Задержанным оказался 13-летний подросток – учащийся средней школы. Несовершеннолетний рассказал, что выставил стекло на веранде, проник в дом и успел похитить только моток электрического кабеля длиной около 10 метров», - рассказали в Росгвардии.
Подростка передали сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних для принятия правого решения.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегикража