Происшествия 29.03.2022 в 12:46

Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе

Вину за травмы женщина хотела возложить на арендатора торгового центра

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Текст: Лариса Ситник
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе

Улан-удэнка в одном из торговых центров, поднимаясь на эскалаторе, получила травму. На руках она держала сына, в это время ребенка дернула сестра. В результате женщина с ребенком упали. Однако виновным в произошедшем она посчитала арендатора торгового центра.

- Обращаясь в суд, истица просит взыскать материальный ущерб в сумме 30 тыс рублей, в том числе стоимость лекарств на сумму 233 рубля 50 копеек, стоимость колготок в сумме 1199 рублей, стоимость билетов в кинотеатр в сумме 1800 рублей, стоимость услуг такси в сумме 4800 рублей, недополученную заработную плату в размере 19512 рублей 96 копеек, расходы по оплате услуг адвоката в сумме 3000 рублей, госпошлину в сумме 1412 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 67000 рублей, - сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми подошли к эскалатору, чтобы подняться на нем в кино. Первым на эскалатор зашел муж, потом супруга. Женщина держала в правой руке сумку, левой рукой держала малолетнего сына. Дочь истицы зашла на эскалатор последней. Во время движения эскалатора дочь дернула брата. В результате малыш и его мать упали. Супруг поднял ребенка, помог встать истице, затем супруги прошли в кинотеатр. Уже в зале кинотеатра женщина расстегнула сапог и увидела свою окровавленную ногу.

В результате падения на эскалаторе женщина получила ушиб левого коленного сустава и рваную рану левого коленного сустава.

Женщина предъявила иск к арендатору торгового центра. «Сотрудники не приняли мер к экстренному торможению. Если бы его экстренно остановили, я бы не продолжила рвать свою рану», - заявляла истица.

Представитель арендатора исковые требования не признал. Суду он пояснил, что падение истицы произошло вследствие умышленных действий несовершеннолетней дочери и грубой неосторожности самого истца. В соответствии с предъявляемыми требованиями женщина должна была держаться за поручень. Эскалатор по результатам технического освидетельствования признан исправным.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.


Фото: pixabay.com


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