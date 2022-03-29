Происшествия 29.03.2022 в 13:53

Житель Бурятии убил приятеля броском через себя

При падении мужчина стукнулся головой о печь и умер
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
В Бурятии суд вынес приговор в отношении жителя Баргузинского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, во время совместного застолья между мужчинами возникла ссора. В ее ходе потерпевший напал на обвиняемого сзади и схватил его рукой за шею. Тот перекинул нападавшего через себя. При падении мужчина ударился головой о печь и получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался.

Райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Родственники умершего обжаловали приговор, посчитав его чрезмерно мягким, и потребовали переквалифицировать действия мужчины на ч.4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Однако, в Верховном суде Бурятии решение райсуда признали обоснованным.

«Изучив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция признала верной квалификацию действий обвиняемого как причинение смерти по неосторожности. Поскольку доказательств, объективно указывающих на наличие у него прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшему, не имелось», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
29.03.2022 в 13:53
Дачные картофельные плантации в России вырастут
29.03.2022 в 13:26
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе
29.03.2022 в 12:46
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
29.03.2022 в 12:40
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
29.03.2022 в 12:30
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
29.03.2022 в 12:17
Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно
29.03.2022 в 11:59
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
29.03.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца
29.03.2022 в 11:20
В Бурятии снижается цена на сжиженный газ
29.03.2022 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе

Вину за травмы женщина хотела возложить на арендатора торгового центра

29.03.2022 в 12:46
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
Школьник залез в охраняемый дом, чтобы поживиться
29.03.2022 в 12:30
Жительница Бурятии оговорила мужа в поджоге бани, сама подпалив ее
Молодая женщина обиделась на супруга после ссоры, а теперь привлекается по статье за ложный донос  
29.03.2022 в 11:27
Житель Улан-Удэ раскрыл убийство своего отца
Парень сам задержал предполагаемого убийцу и сдал его в полицию
29.03.2022 в 11:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru