Житель Бурятии убил приятеля броском через себя

В Бурятии суд вынес приговор в отношении жителя Баргузинского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, во время совместного застолья между мужчинами возникла ссора. В ее ходе потерпевший напал на обвиняемого сзади и схватил его рукой за шею. Тот перекинул нападавшего через себя. При падении мужчина ударился головой о печь и получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался.Райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Родственники умершего обжаловали приговор, посчитав его чрезмерно мягким, и потребовали переквалифицировать действия мужчины на ч.4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».Однако, в Верховном суде Бурятии решение райсуда признали обоснованным.«Изучив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция признала верной квалификацию действий обвиняемого как причинение смерти по неосторожности. Поскольку доказательств, объективно указывающих на наличие у него прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшему, не имелось», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com