Происшествия 29.03.2022 в 14:46

Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске

Молодого человека передали родителям
A- A+
Текст: Константин Воронов
Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток, который 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей, обнаружен в Иркутске.

Как рассказали в МВД Бурятии, в иркутский поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился местный житель, который рассказал, что видел пропавшего в Бурятии парня на одной из улиц города. Юноша, чье фото было опубликовано в соцсетях, интересовался, где найти гостиницу со сдачей номеров по приемлемой цене.

По просьбе бурятских полицейских на адрес выехали иркутские оперативники. Они нашли парня и поместили в социальное учреждение, где он находился до приезда родителей.

«С молодым человеком всё в порядке. Полиция Бурятии благодарит гражданина, оказавшего содействие в розыске несовершеннолетнего, а также представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях – за информационную поддержку», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
29.03.2022 в 15:55
Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»
29.03.2022 в 15:23
Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»
29.03.2022 в 15:09
Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске
29.03.2022 в 14:46
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
29.03.2022 в 13:53
Дачные картофельные плантации в России вырастут
29.03.2022 в 13:26
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе
29.03.2022 в 12:46
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
29.03.2022 в 12:40
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
29.03.2022 в 12:30
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
29.03.2022 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
Райсуд не стал выкладывать дело Нурбекяна-Пожидаева в открытый доступ
29.03.2022 в 15:55
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
При падении мужчина стукнулся головой о печь и умер
29.03.2022 в 13:53
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе

Вину за травмы женщина хотела возложить на арендатора торгового центра

29.03.2022 в 12:46
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
Школьник залез в охраняемый дом, чтобы поживиться
29.03.2022 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru