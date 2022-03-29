Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске

Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток, который 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей, обнаружен в Иркутске.Как рассказали в МВД Бурятии, в иркутский поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился местный житель, который рассказал, что видел пропавшего в Бурятии парня на одной из улиц города. Юноша, чье фото было опубликовано в соцсетях, интересовался, где найти гостиницу со сдачей номеров по приемлемой цене.По просьбе бурятских полицейских на адрес выехали иркутские оперативники. Они нашли парня и поместили в социальное учреждение, где он находился до приезда родителей.«С молодым человеком всё в порядке. Полиция Бурятии благодарит гражданина, оказавшего содействие в розыске несовершеннолетнего, а также представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях – за информационную поддержку», - сообщили в МВД Бурятии.