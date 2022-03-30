Происшествия 30.03.2022 в 06:00

В Улан-Удэ женщина провалилась под землю

ТГК-14 до последнего отрицала свою вину в происшествии
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ женщина провалилась под землю
Жительница столицы Бурятии обратилась в суд с требованием к коммунальщикам выплатить ей 200 тыс. рублей. Поводом стал случай, когда она ни с того ни с сего прямо на улице провалилась под землю. Несмотря на сопротивление ТГК-14, суд встал на ее сторону, но сумма компенсации в итоге оказалась куда скромнее.

Женщина по имени Сталина стала жертвой неприятного инцидента - шагая по городу, она прямо на улице между домами провалилась под землю. Физически пострадала несильно: эксперт расценил повреждения как легкий вред здоровью. А вот одежде повезло меньше.

«Стороны в ходе судебного разбирательства пришли к согласию о стоимости ущерба имуществу истца в размере 4500 рублей - сапоги, 800 рублей - брюки, куртка - 3000 рублей, всего на общую сумму 8300 рублей», - говорится в решении суда.

Как позже пояснили в комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, на этом участке произошел провал на сетях теплоснабжения, находящихся на балансе ПАО «ТГК-14». Сотрудники этой же компании позже засыпали образовавшуюся яму.

Женщина, как уже было сказано, обратилась в суд, требуя у коммунальщиков денег. На разбирательстве она сообщила, что «испытала страх, физическую и душевную боль, в результате падения полностью пришла в негодность одежда: куртка, брюки и сапоги». Пострадавшая потребовала возместить ей материальный вред в виде стоимости поврежденных вещей, судебные расходы, взыскать компенсацию морального вреда, причиненного физическими и нравственными страданиями, оцененные ею в 100 000 рублей. Позже увеличив размер своих требований до 200 тыс. рублей.

Представитель ТГК-14 требования не признал, пытался доказать, что вины компании в провале никакой нет, аварий на этом участке не зафиксировано, земляные работы в последнее время не проводились. При этом не отрицал, что именно ТГК-14 засыпала этот провал. Что косвенно подтверждает ответственность компании.

Железнодорожный суд, выслушав стороны, встал на сторону пострадавшей женщины. Но сумма, которую ей должны компенсировать, в итоге уменьшилась в разы по сравнению с требуемой.

«Взыскать с ПАО «ТГК-14» ущерб в размере 8300 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, расходы за проведение экспертизы в размере 6290 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 400 рублей, расходы услуг представителя в размере 15000 рублей, всего 37990 рублей», - решил суд.

ТГК-14 с таким вердиктом не согласилась и отправилась обжаловать  в Верховный суд республики, требуя отменить его как незаконный.

«Материалами дела не подтверждается, что провал земли образовался из-за утечки теплоносителя сетей, находящихся в ведении общества. Земляные работы ПАО «ТГК-14» на данном участке не производились, не имелось ограничение жильцов многоквартирных домов тепловой энергией. Факт засыпки провала в земле сам по себе не свидетельствует о виновности ПАО «ТГК-14». По рельефу местности пересечение сетей находится в нижней точке, вследствие чего происходит размывание талыми водами в весенний период», - убеждали судей коммунальные юристы.

Впрочем, доводы представителя компании не убедили Верховный суд. Решение первой инстанции оставили в силе.

Фото: «Номер один»
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