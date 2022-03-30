Происшествия 30.03.2022 в 09:54

В ДТП на трассе в Бурятии погибла женщина

Ее автомобиль слетел с дороги и перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В ДТП на трассе в Бурятии погибла женщина
ДТП произошло вечером 29 марта на автодороге между Иволгинском и Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, автомобиль «Тойота Карина» слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии управлявшая им 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. Водительских прав у женщины не было.


Еще одно схожее ДТП произошло вечером в Селенгинском районе. Там на трассе «Улан-Удэ – Кяхта» в 2 км от села Новоселенгинск вылетел с дороги и перевернулся автомобиль «Тойота Калдина». 61-летний водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Фото: ГИБДД Бурятии
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