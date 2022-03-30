Происшествия 30.03.2022 в 10:58

В Бурятии и Улан-Удэ горит сухая трава

Только за прошедшие сутки зафиксировано 12 возгораний
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии и Улан-Удэ горит сухая трава
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 12 загораний сухой травы, 4 из них произошли в Улан-Удэ. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 27 гектаров, сообщили в МЧС.

Так, накануне днем поступило сообщение о загорании травы в районе улицы Деловая Советского района Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных огонь распространился на площади 10 тысяч кв.м. Менее 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать горение. В тушении принимали участие 7 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Через несколько минут очередное возгорание сухой травы произошло на острове Богородский. Около получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 500 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данным МЧС, с начала года противопожарные службы республики и Улан-Удэ реагировали на 48 загораний сухой травянистой растительности. Всего в этот период огнем уничтожено более 68 гектаров сухой травы.

Фото: МЧС Бурятии
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