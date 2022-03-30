В Бурятии мошенница обманула ломбард на полмиллиона рублей

Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Заиграевского района, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере.Как сообщили в МВД Бурятии, в феврале 2020 года женщина устроилась на работу в ломбард. С этого момента и до ноября 2021 года она похитила в общей сложности более 560 тысяч рублей путем оформления подложных залоговых билетов.«Женщина выдавала свою бижутерию за, якобы, оставленные клиентами в залог золотые украшения. При этом в бланках она указывала выдуманные паспортные данные несуществующих заемщиков, а сумму оценочной стоимости «заложенных вещей» забирала себе. Противоправную деятельность злоумышленница вела с начала трудоустройства в организацию. Сотрудниками полиции из ломбарда изъяты около 50 наименований псевдозолотых изделий, а также документация и квитанции», - рассказали в МВД.Подозреваемая в содеянном призналась. Ранее она уже дважды была судима за мошенничество и даже отбывала наказание в колонии.Фото: pixabay.com