Происшествия 30.03.2022 в 12:22
В Бурятии мошенница обманула ломбард на полмиллиона рублей
Работавшая в организации женщина «сдавала» сама себе бижутерию под видом золота
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Заиграевского района, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщили в МВД Бурятии, в феврале 2020 года женщина устроилась на работу в ломбард. С этого момента и до ноября 2021 года она похитила в общей сложности более 560 тысяч рублей путем оформления подложных залоговых билетов.
«Женщина выдавала свою бижутерию за, якобы, оставленные клиентами в залог золотые украшения. При этом в бланках она указывала выдуманные паспортные данные несуществующих заемщиков, а сумму оценочной стоимости «заложенных вещей» забирала себе. Противоправную деятельность злоумышленница вела с начала трудоустройства в организацию. Сотрудниками полиции из ломбарда изъяты около 50 наименований псевдозолотых изделий, а также документация и квитанции», - рассказали в МВД.
Подозреваемая в содеянном призналась. Ранее она уже дважды была судима за мошенничество и даже отбывала наказание в колонии.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в МВД Бурятии, в феврале 2020 года женщина устроилась на работу в ломбард. С этого момента и до ноября 2021 года она похитила в общей сложности более 560 тысяч рублей путем оформления подложных залоговых билетов.
«Женщина выдавала свою бижутерию за, якобы, оставленные клиентами в залог золотые украшения. При этом в бланках она указывала выдуманные паспортные данные несуществующих заемщиков, а сумму оценочной стоимости «заложенных вещей» забирала себе. Противоправную деятельность злоумышленница вела с начала трудоустройства в организацию. Сотрудниками полиции из ломбарда изъяты около 50 наименований псевдозолотых изделий, а также документация и квитанции», - рассказали в МВД.
Подозреваемая в содеянном призналась. Ранее она уже дважды была судима за мошенничество и даже отбывала наказание в колонии.
Фото: pixabay.com
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