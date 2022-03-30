Происшествия 30.03.2022 в 13:58

В Улан-Удэ городской «пролетарий» проучил сельского богача

Улан-удэнца разозлил новый знакомый, хвастающийся своим достатком
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ городской «пролетарий» проучил сельского богача
28 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 45-летнего жителя Еравнинского района о краже его дорогостоящей иномарки. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Мужчина сообщил, что приехал в город для обучения и временно остановился у друга. У товарища компанией они стали распивать спиртное. Однако завершилось застолье ночной потасовкой с одним из его участников, после чего из ограды дома была похищена автомашина. Вместе с иномаркой пропал и обидчик потерпевшего.

Как сообщили в МВД Бурятии, уже днем подозреваемый – 34-летний горожанин – был задержан. Он пояснил, что похитил автомобиль после драки во дворе, воспользовавшись ключами зажигания, выпавшими из кармана одежды нового знакомого (потерпевшего к тому времени завели в дом другие участники застолья). Иномарку злоумышленник временно поставил в ограде дома одного из приятелей, участвовавших в распитии алкоголя, и планировал в дальнейшем продать.

«Свой противоправный поступок мужчина объяснил желанием проучить гостя, который, по его словам, вёл себя вызывающе, хвастаясь своим материальным положением. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за кражи. Трудоустроен», - рассказали в полиции.

Угнанный автомобиль изъят у задержанного. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
Теги
кража

Все новости

Добросовестность сделки
30.03.2022 в 14:46
В Бурятии сотрудники ГИБДД взялись за водителей-должников
30.03.2022 в 14:37
Дизайн-проекты объектов «Народного бюджета» в Улан-Удэ согласуют с горожанами
30.03.2022 в 14:09
В Улан-Удэ городской «пролетарий» проучил сельского богача
30.03.2022 в 13:58
В Улан-Удэ завершается крупный канализационный ремонт
30.03.2022 в 13:48
Бодибилдинг Бурятии предпочитает бикини
30.03.2022 в 13:44
В Бурятии презентовали новый коленный модуль, разработанный по программе импортозамещения
30.03.2022 в 12:50
В Бурятии мошенница обманула ломбард на полмиллиона рублей
30.03.2022 в 12:22
Монголия является одной из стран, наиболее пострадавших от изменения климата
30.03.2022 в 11:58
Инвестиции на нужду
30.03.2022 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Бурятии мошенница обманула ломбард на полмиллиона рублей
Работавшая в организации женщина «сдавала» сама себе бижутерию под видом золота
30.03.2022 в 12:22
В Бурятии и Улан-Удэ горит сухая трава
Только за прошедшие сутки зафиксировано 12 возгораний
30.03.2022 в 10:58
В Бурятии за сутки прирост COVID-19 составил 76 случаев
Резко упав, этот показатель вновь показывает небольшой рост

30.03.2022 в 10:30
В Бурятии сельчанка изобрела и реализовала странный мотив поджога
Женщина подожгла надворные постройки подруги за то, что та напилась без нее
30.03.2022 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru