В Улан-Удэ городской «пролетарий» проучил сельского богача

28 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 45-летнего жителя Еравнинского района о краже его дорогостоящей иномарки. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.Мужчина сообщил, что приехал в город для обучения и временно остановился у друга. У товарища компанией они стали распивать спиртное. Однако завершилось застолье ночной потасовкой с одним из его участников, после чего из ограды дома была похищена автомашина. Вместе с иномаркой пропал и обидчик потерпевшего.Как сообщили в МВД Бурятии, уже днем подозреваемый – 34-летний горожанин – был задержан. Он пояснил, что похитил автомобиль после драки во дворе, воспользовавшись ключами зажигания, выпавшими из кармана одежды нового знакомого (потерпевшего к тому времени завели в дом другие участники застолья). Иномарку злоумышленник временно поставил в ограде дома одного из приятелей, участвовавших в распитии алкоголя, и планировал в дальнейшем продать.«Свой противоправный поступок мужчина объяснил желанием проучить гостя, который, по его словам, вёл себя вызывающе, хвастаясь своим материальным положением. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за кражи. Трудоустроен», - рассказали в полиции.Угнанный автомобиль изъят у задержанного. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com