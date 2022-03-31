Происшествия 31.03.2022 в 08:28

В Улан-Удэ рассказали, как расхищалась недвижимость «Промгражданстроя»

Экс-директора компании будут судить за махинации с жильем
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ рассказали, как расхищалась недвижимость «Промгражданстроя»
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Промгражданстрой» Анастасии Михеевой. Женщина обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и привлечении средств дольщиков с нарушением закона (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, руководитель организации в 2015-2017 годах передала без оплаты аффилированному юридическому лицу 4 квартиры, а также оформила на подчиненного работника 68 парковочных мест, причинив ущерб компании на сумму 29 млн рублей. По мнению правоохранителей, эти действия не позволили завершить строительство двух домов в Улан-Удэ, в результате были нарушены права 221 дольщика.

«В январе 2018 года обвиняемая по договору купли-продажи без оплаты передала в собственность подконтрольного лица офисное здание компании стоимостью почти 12 млн рублей. Кроме того, с июня 2018 года по июль 2019 года до получения разрешения на строительство и осуществления государственной регистрации права ею незаконно привлекались денежные средства граждан в сумме 8,8 млн рублей путем заключения с ними договоров на участие в долевом строительстве. До настоящего времени жилые дома в эксплуатацию не сданы», - рассказали в прокуратуре.

Потерпевшие подали иски о взыскании ущерба. Для обеспечения возмещения причиненного вреда следствие наложило арест на имущество стоимостью 33 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении экс-директора «Промгражданстроя» направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Напомним, «Промгражданстрой» - некогда крупная строительная фирма, ныне является банкротом. Многие дольщики этой компании до сих пор не получили жилье, за которое заплатили свои деньги.

Фото: «Номер один»
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