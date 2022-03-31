Происшествия 31.03.2022 в 08:50

В Улан-Удэ осудили бывшего директора строительной фирмы

Он не выплачивал зарплату работникам
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ осудили бывшего директора строительной фирмы
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя компании «Стройевроком» Евгения Доржиева. Он обвинялся в невыплате зарплаты работникам.

«Директор строительной компании с января 2018 года по март 2019 года полностью, а также частично не выплачивал заработную плату 136 работникам, лишив их вознаграждения за труд в сумме более 12,7 млн рублей. Финансовая возможность выплачивать зарплату у работодателя имелась, однако деньги направлялись на финансирование текущих затрат компании и расчеты с контрагентами», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал Евгения Доржиева виновным и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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