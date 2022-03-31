В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба

МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего предпринимателя из Северобайкальска, который устроил стрельбу возле ночного клуба, ранив одного из местных жителей.Как рассказали в МВД, ночью 26 февраля в полицию от очевидца поступило сообщение о стрельбе около ночного клуба. На место выехала следственно-оперативная группа, однако к моменту их приезда участники конфликта уже разбежались.В ходе осмотра полицейские изъяли стреляную резиновую пулю и гильзы, и, опросив возможных свидетелей, установили обстоятельства конфликта. Уже вскоре по месту жительства был обнаружен 26-летний пострадавший, которого с непроникающим ранением грудной клетки спустя некоторое время забрала бригада скорой. Вред его здоровью оценен как лёгкий.Ближе к утру в отдел явился и подозреваемый. Он сообщил, что в ходе переросшего в драку конфликта выстрелил из травматического пистолета в грудь оппонента.«Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Травматическое оружие, изъятое полицейскими, хранилось у него на законном основании. В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего, выясняются все обстоятельства и причины конфликта. Дознание продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com