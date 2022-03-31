Происшествия 31.03.2022 в 12:49

В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей

Возгорание произошло на балконе многоэтажки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
Сегодня около 10 часов утра в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Конечной в Улан-Удэ.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11-м этаже.

«Около 10 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 24 человека личного состава и 7 единиц техники. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. На месте работает дознаватель», - рассказали в МЧС.


Часть жильцов дома эвакуировались самостоятельно, другая – при помощи росгвардейцев, экипажи которых прибыли на место происшествия. Так, в ходе обхода на 13-м этаже старший группы задержания Андрей Черевань обнаружил в одной из квартир двоих детей: 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Росгвардеец вывел их из задымленного подъезда и передал бабушке.

- Дети были дома одни и сначала искали табуретку, чтобы посмотреть в глазок, кто стучится. Я узнал у девочки телефон их мамы и позвонил ей. Мама детей вызвала бабушку. Поблагодарила нас, - рассказал Андрей Черевань.

Фото: МЧС Бурятии, Росгвардия Бурятии
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