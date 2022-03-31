Происшествия 31.03.2022 в 15:01

Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью

Злоумышленник поджидал своих жертв на заправках
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью
В Улан-Удэ полицейские задержали 36-летнего горожанина, подозреваемого в кражах из автомобилей на территории автозаправочных станций. Как сообщили в МВД Бурятии, установлена причастность мужчины к двум фактам краж на улицах Дорожной и Кабанской. В обоих случаях злоумышленник похитил имущество из маршрутных такси, водители которых, возвращаясь вечером домой, заехали заправиться на АЗС.

Так, вечером 21 февраля мужчина, дождавшись, когда автомобилист уйдет оплачивать покупку топлива, провернул форточку оконного стекла микроавтобуса, открыл дверь и проник в салон. Из автомашины подозреваемый похитил монетницу с тремя тысячами рублей. Еще четыре тысячи рублей и телефон он взял с приборной панели и скрылся.

Аналогичным образом улан-удэнец совершил кражу 9 марта на АЗС на улице Кабанской. В этот раз он воспользовался тем, что ушедший на кассу водитель не запер дверь автомобиля. «Добычей» мужчины также стали телефон и наличность - 700 рублей.

Похищенные средства мужчина потратил, а гаджеты продал на одном из рынков города.

«Злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления. Работает маляром в одной из строительных компаний. В содеянном он признался. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.

Фото: pixabay.com
Теги
кража

Все новости

Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью
31.03.2022 в 15:01
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
31.03.2022 в 13:13
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
31.03.2022 в 12:49
В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба
31.03.2022 в 12:35
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
31.03.2022 в 11:58
Верховный суд России отклонил жалобу убийцы генерала ФСИН
31.03.2022 в 11:48
Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей
31.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули пропавшую девочку
31.03.2022 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
Надежда Лушникова ушла из дома на улице Горной 20 марта и не вернулась

31.03.2022 в 13:13
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
Возгорание произошло на балконе многоэтажки
31.03.2022 в 12:49
В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба
На утро стрелок сам явился в полицию
31.03.2022 в 12:35
Верховный суд России отклонил жалобу убийцы генерала ФСИН
Приговор оставлен без изменения: 18 лет исправительной колонии строгого режима
31.03.2022 в 11:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru