Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью

В Улан-Удэ полицейские задержали 36-летнего горожанина, подозреваемого в кражах из автомобилей на территории автозаправочных станций. Как сообщили в МВД Бурятии, установлена причастность мужчины к двум фактам краж на улицах Дорожной и Кабанской. В обоих случаях злоумышленник похитил имущество из маршрутных такси, водители которых, возвращаясь вечером домой, заехали заправиться на АЗС.Так, вечером 21 февраля мужчина, дождавшись, когда автомобилист уйдет оплачивать покупку топлива, провернул форточку оконного стекла микроавтобуса, открыл дверь и проник в салон. Из автомашины подозреваемый похитил монетницу с тремя тысячами рублей. Еще четыре тысячи рублей и телефон он взял с приборной панели и скрылся.Аналогичным образом улан-удэнец совершил кражу 9 марта на АЗС на улице Кабанской. В этот раз он воспользовался тем, что ушедший на кассу водитель не запер дверь автомобиля. «Добычей» мужчины также стали телефон и наличность - 700 рублей.Похищенные средства мужчина потратил, а гаджеты продал на одном из рынков города.«Злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления. Работает маляром в одной из строительных компаний. В содеянном он признался. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.Фото: pixabay.com