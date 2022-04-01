Происшествия 01.04.2022 в 08:01
В Улан-Удэ сгорел дом
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
Текст: Константин Воронов
Вчера спустя несколько часов после пожара на ул. Конечной в Улан-Удэ произошло возгорание в частном жилом доме по ул. Залесной. Как сообщили в МЧС Бурятии, из горящего здания самостоятельно эвакуировались двое мужчин, они не пострадали.
«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 30 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
На момент прибытия огнеборцев дом был охвачен пламенем, огонь распространился на забор соседнего участка.
«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 30 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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