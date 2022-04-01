В Улан-Удэ сгорел дом

На момент прибытия огнеборцев дом был охвачен пламенем, огонь распространился на забор соседнего участка.







Вчера спустя несколько часов после пожара на ул. Конечной в Улан-Удэ произошло возгорание в частном жилом доме по ул. Залесной. Как сообщили в МЧС Бурятии, из горящего здания самостоятельно эвакуировались двое мужчин, они не пострадали.«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 30 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии