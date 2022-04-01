Происшествия 01.04.2022 в 08:01

В Улан-Удэ сгорел дом

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сгорел дом
Вчера спустя несколько часов после пожара на ул. Конечной в Улан-Удэ произошло возгорание в частном жилом доме по ул. Залесной. Как сообщили в МЧС Бурятии, из горящего здания самостоятельно эвакуировались двое мужчин, они не пострадали.

На момент прибытия огнеборцев дом был охвачен пламенем, огонь распространился на забор соседнего участка.


«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 30 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии
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