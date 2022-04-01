Происшествия 01.04.2022 в 08:16

В Улан-Удэ банда женщин-мошенниц обманула банки на миллионы рублей

Злоумышленницы оформляли кредиты по подложным документам
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ банда женщин-мошенниц обманула банки на миллионы рублей
В Улан-Удэ правоохранительные органы завершили расследование в отношении четырех женщин, обвиняемых в мошенничестве в составе организованной группы.

«В декабре 2018 года жительница Улан-Удэ со своей знакомой создали организованную группу для совершения мошенничеств путем оформления кредитов в банке и микрофинансовой организации, используя подложные документы граждан. Они вовлекли в преступную группу работницу мебельного магазина, имеющую полномочия на оформление кредитов. С декабря 2018 года по июль 2019 года они оформили  кредиты на 4 подставных лиц», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Кроме того, в декабре 2019 года организатор группы объединилась с еще одной знакомой для хищения денег у другого банка. Они оформили 9 кредитов на подставных лиц и пытались похитить аналогичным способом 6 млн рублей.

«Также лидер преступный группы, действуя без соучастников, оформила кредиты на двух подставных лиц на сумму 3,2 млн. рублей и пыталась похитить 1 млн рублей. Общая сумма причиненного ущерба от преступной деятельности составила 6,8 млн рублей», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщин направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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