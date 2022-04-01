Происшествия 01.04.2022 в 12:32

Жительница Улан-Удэ попалась на мошенничестве с бассейнами

Горожанка соблазняла покупателей низкой ценой на товар, которого у нее не было
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ попалась на мошенничестве с бассейнами
МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в серии эпизодов дистанционного мошенничества.

«Улан-удэнка создала чат «Бассейны» в мессенджере «Вайбер», где с июня по декабрь 2021 года размещала рекламу о продаже бассейнов и необходимых атрибутов к ним по заманчиво низкой цене. Доверчивые граждане из разных регионов заказывали там бассейны и переводили деньги на счет мошенницы. В результате действий злоумышленницы пострадали 10 человек. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 50 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

В ходе допроса девушка полностью признала вину. Она пояснила, что создала чат по продаже бассейнов с целью наживы, изображения продаваемых бассейнов скачивала в Интернете, а деньги от обманутых граждан тратила на личные нужды.

Как отметили в МВД, ранее обвиняемая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Фото: pixabay.com
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